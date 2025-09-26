Elisabetta Gregoraci svelati gli ospiti dell’evento solidale

361magazine.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Gregoraci, eleganza e cuore per la solidarietà. La serata che unisce glamour e altruismo. Elisabetta Gregoraci non è solo una delle figure più note del mondo dello spettacolo italiano, ma anche una donna che ha sempre dimostrato sensibilità verso cause sociali e progetti benefici. Venerdì 3 ottobre arriverà ad Aversa per condurre “Dammi la tua mano” evento benefico organizzato dalla Fondazione il Coraggio dei bambini. La showgirl saprà portare la sua presenza scenica al servizio di una missione molto più grande: dare voce e sostegno a chi ne ha più bisogno. Leggi anche  Beatrice Venezi: gli orchestrali chiedono la revoca della nomina L’evento vedrà la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, tutti uniti da un obiettivo comune: dimostrare che la solidarietà è più forte delle difficoltà e che ogni contributo, piccolo o grande, può fare la differenza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

elisabetta gregoraci svelati gli ospiti dell8217evento solidale

© 361magazine.com - Elisabetta Gregoraci, svelati gli ospiti dell’evento solidale

In questa notizia si parla di: elisabetta - gregoraci

Elisabetta Gregoraci accusa Alfonso Signorini: la sorprendente rivelazione svela tutto

L'estate da single di Elisabetta Gregoraci, a cena con Corona e al mare con Fedez

Che ci fa Elisabetta Gregoraci al mare con Fedez a Forte dei Marmi?

elisabetta gregoraci svelati ospitiElisabetta Gregoraci, il sospetto dei fan: “Ha un nuovo amore” - Alcuni scatti della bella Elisabetta Gregoraci hanno fatto pensare ad un nuovo fidanzato per la showgirl. Riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Elisabetta Gregoraci Svelati Ospiti