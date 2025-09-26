Elisabetta Gregoraci, eleganza e cuore per la solidarietà. La serata che unisce glamour e altruismo. Elisabetta Gregoraci non è solo una delle figure più note del mondo dello spettacolo italiano, ma anche una donna che ha sempre dimostrato sensibilità verso cause sociali e progetti benefici. Venerdì 3 ottobre arriverà ad Aversa per condurre “Dammi la tua mano” evento benefico organizzato dalla Fondazione il Coraggio dei bambini. La showgirl saprà portare la sua presenza scenica al servizio di una missione molto più grande: dare voce e sostegno a chi ne ha più bisogno. Leggi anche Beatrice Venezi: gli orchestrali chiedono la revoca della nomina L’evento vedrà la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, tutti uniti da un obiettivo comune: dimostrare che la solidarietà è più forte delle difficoltà e che ogni contributo, piccolo o grande, può fare la differenza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Elisabetta Gregoraci, svelati gli ospiti dell’evento solidale