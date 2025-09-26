Elisa il cerchio si stringe Sulle tracce della droga che ha ucciso la ventenne
Ci sarebbe una pista precisa per l’inchiesta sulla tragica fine di Elisa Cerone (nella foto), la studentessa di 20 anni trovata morta sabato scorso dalla madre nel suo letto a Santa Margherita. L’ipotesi è che la giovane abbia assunto qualche sostanza stupefacente che le sarebbe stata ceduta da un amico la notte precedente al decesso. Una droga che potrebbe aver interagito fatalmente con i farmaci che la ragazza assumeva quotidianamente per una terapia. I carabinieri, su indicazione della Procura, dopo aver ascolltato vari amici della ragazza sulle sue frequentazioni più recenti, avrebbero effettuato alcune perquisizioni domiciliari, trovando importanti riscontri alle ipotesi investigative e sequestrando alcune sostanze stupefacenti a un trentenne che conosceva bene Elisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
