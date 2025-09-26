Ci sarebbe una pista precisa per l’inchiesta sulla tragica fine di Elisa Cerone (nella foto), la studentessa di 20 anni trovata morta sabato scorso dalla madre nel suo letto a Santa Margherita. L’ipotesi è che la giovane abbia assunto qualche sostanza stupefacente che le sarebbe stata ceduta da un amico la notte precedente al decesso. Una droga che potrebbe aver interagito fatalmente con i farmaci che la ragazza assumeva quotidianamente per una terapia. I carabinieri, su indicazione della Procura, dopo aver ascolltato vari amici della ragazza sulle sue frequentazioni più recenti, avrebbero effettuato alcune perquisizioni domiciliari, trovando importanti riscontri alle ipotesi investigative e sequestrando alcune sostanze stupefacenti a un trentenne che conosceva bene Elisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elisa, il cerchio si stringe. Sulle tracce della droga che ha ucciso la ventenne