Elicottero dei Carabinieri individua incendio di rifiuti denunciato un uomo

Tarantini Time Quotidiano Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, i militari della Compagnia di Manduria, coadiuvati dal 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e dal Nucleo Cinofili di Modugno, hanno eseguito un’operazione a largo raggio che ha interessato diverse aree del territorio jonico. L’azione ha permesso di individuare, grazie al pronto intervento dell’equipaggio dell’elicottero dell’Arma, una colonna di fumo proveniente dall’agro di Manduria. I Carabinieri della Stazione di Lizzano, immediatamente allertati e giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo intento a incendiare rifiuti derivanti dalla propria attività commerciale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Elicottero dei Carabinieri individua incendio di rifiuti, denunciato un uomo

