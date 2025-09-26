Elezioni regionali Toscana i sondaggi | Giani in largo vantaggio su Tomasi e Bundu
Eugenio Giani è in vantaggio su Alessandro Tomasi e Antonella Bundu alle elezioni regionali in Toscana. Lo dicono i sondaggi di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Gli abitanti della regione, spiega il sondaggisti, indicano come priorità la sanità. Seguono trasporti e infrastrutture e poi sicurezza e criminalità. Infine, lavoro e occupazione. I giudizi positivi sull’operato del governatore uscente arrivano al 56%. L’apprezzamento tra gli avversari è al 43%, mentre il 51% degli intervistati dice che andrà sicuramente alle urne. Il centrosinistra in Toscana. Le intenzioni di voto premiano Giani: il 54,8% dichiara di volerlo votare. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
#Elezioni regionali, #Tomasi “in corsa per la rimonta”. Dodici ore e nemmeno un panino, in auto sulle note di Frah Quintale - X Vai su X
APERTURA DELEGAZIONE COMUNALE PER ELEZIONI REGIONALI Il Sindaco rende noto che, in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre, l'ufficio della delegazione comunale restera aperto: - venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre dalle - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali in Toscana, cambiano gli istituti ma non l’esito del sondaggio: Giani stacca Tomasi - Forbice di consensi tra il 51 e il 55%, contro l’intervallo tra il 42 e il 46% del candidato del centrodestra. Scrive lanazione.it
Elezioni Toscana, il sondaggio Ipsos: Giani corre, i riformisti seconda forza, nel centrodestra male la lista civica di Tomasi - E se non stupisce che tra gli elettori di Giani l’82% dia un giudizio positivo, anche il 43% degli elettori del centrode ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it