Elezioni regionali Toscana i sondaggi | Giani in largo vantaggio su Tomasi e Bundu

Open.online | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eugenio Giani è in vantaggio su Alessandro Tomasi e Antonella Bundu alle elezioni regionali in Toscana. Lo dicono i sondaggi di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Gli abitanti della regione, spiega il sondaggisti, indicano come priorità la sanità. Seguono trasporti e infrastrutture e poi sicurezza e criminalità. Infine, lavoro e occupazione. I giudizi positivi sull’operato del governatore uscente arrivano al 56%. L’apprezzamento tra gli avversari è al 43%, mentre il 51% degli intervistati dice che andrà sicuramente alle urne. Il centrosinistra in Toscana. Le intenzioni di voto premiano Giani: il 54,8% dichiara di volerlo votare. 🔗 Leggi su Open.online

