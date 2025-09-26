Elezioni regionali Toscana i sondaggi | centrosinistra in testa

Sondaggi politici 26 settembre per le regionali in Toscana. Fratelli d’Italia si conferma primo partito della coalizione con il 25%, seguito da Forza Italia, in crescita al 6,9%, e dalla Lega, in calo al 6,1%. L’insieme delle liste di centrodestra arriva al 41,7%, molto vicino alla stima del loro candidato Tomasi. Per quanto riguarda le percezioni sull’esito del voto, il 46% degli intervistati ritiene che sarà Giani a prevalere, solo il 13% pensa che vincerà Tomasi (con il paradosso che il 36% degli stessi elettori del centrodestra indica come favorito l’avversario). Appena il 2% assegna chance a Bundu, mentre il 39% non si esprime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

