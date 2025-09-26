Elezioni regionali Toscana i sondaggi | centrosinistra in testa
Sondaggi politici 26 settembre per le regionali in Toscana. Fratelli d’Italia si conferma primo partito della coalizione con il 25%, seguito da Forza Italia, in crescita al 6,9%, e dalla Lega, in calo al 6,1%. L’insieme delle liste di centrodestra arriva al 41,7%, molto vicino alla stima del loro candidato Tomasi. Per quanto riguarda le percezioni sull’esito del voto, il 46% degli intervistati ritiene che sarà Giani a prevalere, solo il 13% pensa che vincerà Tomasi (con il paradosso che il 36% degli stessi elettori del centrodestra indica come favorito l’avversario). Appena il 2% assegna chance a Bundu, mentre il 39% non si esprime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
APERTURA DELEGAZIONE COMUNALE PER ELEZIONI REGIONALI Il Sindaco rende noto che, in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre, l'ufficio della delegazione comunale restera aperto: - venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre dalle - facebook.com Vai su Facebook
?Elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025: consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana Info e aggiornamenti: https://comune.firenze.it/novita/notizie/elezioni-regionali-del-12-e-13-ottobre-202 - X Vai su X
Elezioni regionali in Toscana, cambiano gli istituti ma non l’esito del sondaggio: Giani stacca Tomasi - Forbice di consensi tra il 51 e il 55%, contro l’intervallo tra il 42 e il 46% del candidato del centrodestra. lanazione.it scrive
Eugenio Giani è in netto vantaggio in un sondaggio sulle elezioni in Toscana: centrodestra staccato di 13 punti - Il governatore uscente, candidato con la coalizione del campo largo, sfida Alessandro Tomasi e Antonella Bundu ... Come scrive today.it