Elezioni regionali Toscana i sondaggi | centrosinistra in testa

26 set 2025

Sondaggi politici 26 settembre per le regionali in Toscana. Fratelli d’Italia  si conferma primo partito della coalizione con il  25%, seguito da  Forza Italia, in crescita al  6,9%, e dalla  Lega, in calo al  6,1%. L’insieme delle liste di centrodestra arriva al  41,7%, molto vicino alla stima del loro candidato Tomasi. Per quanto riguarda le percezioni sull’esito del voto, il  46%  degli intervistati ritiene che sarà Giani a prevalere, solo il  13%  pensa che vincerà Tomasi (con il paradosso che il 36% degli stessi elettori del centrodestra indica come favorito l’avversario). Appena il  2%  assegna chance a Bundu, mentre il  39%  non si esprime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

