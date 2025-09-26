Firenze, 26 settembre 2025 – È il destino di chi parte sfavorito: andare sempre di corsa, senza fermarsi mai. Una stretta di mano dopo l’altra e con l’agenda talmente fitta di appuntamenti che non entra più neanche uno spillo. Nei giorni della campagna elettorale, Alessandro Tomasi è una trottola dentro un frullatore. Incontra persone, macina chilometri. E noi de La Nazione con lui per raccontare in presa diretta un giorno da candidato. Fra una tappa e l’altra non si concede nemmeno un panino. “Qui non si mangiano tartine né si tagliano nastri”, il refrain collaudato a tracciare un solco con l’avversario Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Elezioni regionali, Tomasi "in corsa per la rimonta". Dodici ore e nemmeno un panino, in auto sulle note di Frah Quintale