Elezioni regionali Ruotolo Pd | Piena fiducia in Fico se Vincenzo De Luca si candida è fuori dal Pd

L'europarlamentare del Pd lancia la campagna di Roberto Fico a presidente della Regione Campania. "Sulle liste massima fiducia in Fico, se dovrà depennare, depennerà". L'appello a tutti: "Occupiamoci dei problemi dei cittadini, non andiamo indietro a chi sta uscendo dall'agone politico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

APERTURA DELEGAZIONE COMUNALE PER ELEZIONI REGIONALI Il Sindaco rende noto che, in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre, l'ufficio della delegazione comunale restera aperto: - venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre dalle - facebook.com Vai su Facebook

?Elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025: consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana Info e aggiornamenti: https://comune.firenze.it/novita/notizie/elezioni-regionali-del-12-e-13-ottobre-202 - X Vai su X

Elezioni regionali, nel Pd è già scattato il toto-giunta. Via tanti big, avanza l’area Schlein - L’ampio scarto nei sondaggi consente ai dem di pensare già al risiko dei nomi nel segno del campo largo. Da lanazione.it

Elezioni in Puglia, l'annuncio di Pietro Petruzzelli: "Sarò fra i candidati Pd al Consiglio regionale" - L'attuale assessore allo Sviluppo locale di Bari: "La segreteria provinciale ha deciso di inserire il mio nome nella lista alle prossime regionali del 23 e 24 novembre. Lo riporta baritoday.it