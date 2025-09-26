Elezioni regionali Puglia 2025 il sorteggio degli scrutatori | dichiarazioni di disponibilità entro il 20 ottobre

Il Comune di Bari sceglierà nei prossimi giorni, tramite la consueta formula del sorteggio, gli scrutatori di seggio elettorale per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Puglia, in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.La Commissione Elettorale Comunale ha deliberato. 🔗 Leggi su Baritoday.it