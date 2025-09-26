Elezioni Regionali | non solo Luca Zaia anche Flavio Tosi capolista in tutto il Veneto E slitta la scelta del candidato

Non solo Luca Zaia, anche Flavio Tosi correrà come capolista in tutte le province alle prossime elezioni regionali del Veneto. È quanto si apprende negli ambienti di Forza Italia,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

