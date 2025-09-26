Elezioni nelle Marche | a 48 ore dal voto sui social vince Acquaroli

I social, si sa, sono le piazze virtuali: monitorare ciò che si dice può dare un'idea di ciò che pensano intere comunità. Come quella delle Marche, chiamata a votare domenica e lunedì per il rinnovo del presidente della Regione. SocialCom, attraverso la piattaforma SocialData, ha analizzato il dibattito online monitorando follower, interazioni e sentiment nei confronti dei due candidati in corsa: l’attuale presidente Francesco Acquaroli e lo sfidante Matteo Ricci. L’indagine ha preso in considerazione tre diversi intervalli temporali – ultimo mese, ultima settimana e ultime 48 ore – per valutare come si spostano le preferenze degli utenti sui social. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

