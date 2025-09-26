Elezioni nelle Marche | a 48 ore dal voto sui social vince Acquaroli
I social, si sa, sono le piazze virtuali: monitorare ciò che si dice può dare un'idea di ciò che pensano intere comunità. Come quella delle Marche, chiamata a votare domenica e lunedì per il rinnovo del presidente della Regione. SocialCom, attraverso la piattaforma SocialData, ha analizzato il dibattito online monitorando follower, interazioni e sentiment nei confronti dei due candidati in corsa: l’attuale presidente Francesco Acquaroli e lo sfidante Matteo Ricci. L’indagine ha preso in considerazione tre diversi intervalli temporali – ultimo mese, ultima settimana e ultime 48 ore – per valutare come si spostano le preferenze degli utenti sui social. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni
Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
#omnibus Chi vincerà le prossime elezioni regionali nelle Marche? La previsione di Augusto Minzolini - X Vai su X
Il Resto del Carlino. . Mancano davvero poche ore alle Elezioni regionali per le Marche, l’Italia tutta sta guardando questa tornata elettorale anche come test per la politica nazionale. ?Abbiamo deciso di incontrare i due candidati a governatore, sul nostro sit - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali Marche, la campagna elettorale al rush finale - Domenica e lunedì al voto nelle Marche per le elezioni regionali: le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 nella giornata di domenica 28 settembre 2025 e dalle ore 7 alle ore 15 ... Lo riporta ansa.it