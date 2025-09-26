Elettrodotto ancora polemiche Le richieste del comitato del ’No’

Non si placa la polemica sull’impatto, decisamente forte, dei sostegni del nuovo elettrodotto nell’area delle Carpugnane e in particolare all’interno del maxi polmone verde atteso da anni e ora in fase di realizzazione. Dopo la presentazione del progetto, in un’assemblea pubblica organizzata due giorni fa nell’ambito dei "Giorni dell’ambiente", il " Comitato Calenzano – Paesaggio e salute ", costituito dopo che i ‘piloni’ sono spuntati con la loro ingombrante presenza, pone una serie di richieste all’amministrazione calenzanese manifestando l’esigenza di una serie di correttivi. Una, particolarmente pressante, è quella di spostare "l’area ‘bambini e anziani’ il più lontano possibile dai sostegni, che noi chiediamo di interrare ma che per ora ci sono". 🔗 Leggi su Lanazione.it

