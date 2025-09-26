Elettricista di 38 anni ucciso nel suo magazzino a Colico l'ipotesi del regolamento di conti
Lo scorso 24 settembre Florean Ioan è stato trovato senza vita nel magazzino che aveva affittato per la sua attività a Colico (Lecco). L'elettricista 38enne sarebbe stato ucciso con "un colpo d'arma da fuoco", probabilmente per un regolamento di conti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
