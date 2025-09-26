Elettricista di 38 anni ucciso nel suo magazzino a Colico l'ipotesi del regolamento di conti

Lo scorso 24 settembre Florean Ioan è stato trovato senza vita nel magazzino che aveva affittato per la sua attività a Colico (Lecco). L'elettricista 38enne sarebbe stato ucciso con "un colpo d'arma da fuoco", probabilmente per un regolamento di conti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ioan Florean, elettricista di 38 anni: il suo corpo trovato senza vita in un magazzino a Colico

elettricista 38 anni uccisoUomo di 38 anni trovato morto in un capannone a Colico: “Ucciso con un’arma da fuoco” - Florean Ioan è stato trovato senza vita in un capannone di Colico (Lecco) nella serata del 24 settembre. Si legge su fanpage.it

elettricista 38 anni uccisoOmicidio a Colico, ucciso a colpi d'arma da fuoco un elettricista di 38 anni: trovato senza vita in un magazzino - La scoperta è avvenuta nella notte, in una zona periferica del Comune del Lecchese. Scrive milano.corriere.it

