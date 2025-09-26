Eleonora Daniele chiude il collegamento con l'avvocato di Alberto Stasi | si era rivolto a Federica Panicucci

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imprevisto a Storie Italiane. Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, era contemporaneamente in collegamento con Mattino Cinque e con la trasmissione di Rai1. Quando si è rivolto a Federica Panicucci, Eleonora Daniele ha interrotto il collegamento: "È in mondovisione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eleonora - daniele

Lutto di eleonora daniele: una storia di perdita e rinascita

In campo la Nazionale Cantanti contro quella dei Politici. Attesi Eros Ramazzotti, Elly Schlein e Matteo Renzi. A condurre Eleonora Daniele

Eleonora Daniele, quanto è alta: il segreto dei suoi look

Eleonora Daniele, quanto è alta: il segreto dei suoi look - È una donna felice e realizzata, tanto nel mondo lavorativo quanto sotto l’aspetto privato. Lo riporta dilei.it

Eleonora Daniele, il funerale di mamma Iva: «Ha combattuto tanto per Luigi, per lui ha sempre lottato» - «Mamma è stata una donna intelligente, vivace; devota alla famiglia tanto che i suoi sogni li ha chiusi nel cassetto per amore nostro e non l'ha mai più aperto - ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Eleonora Daniele Chiude Collegamento