Elena Maraga la sexy maestra di OnlyFans lancia il calendario 2026 | 12 mesi di libertà e scandalo

Un anno fa era la maestra dell’asilo di Varago di Maserada. Oggi Elena Maraga è la “sexy maestra” che fa impazzire i social e alimenta il suo business su OnlyFans. A 29 anni, dopo il licenziamento che ha scatenato mezzo Paese, ha deciso di mettersi davanti all’obiettivo e firmare il suo primo calendario sexy 2026. Scatti realizzati quest’estate in Sardegna, tra spiagge, mare e una villa trasformata in set cinematografico: ogni mese una storia diversa. Settembre la vede tornare in “classe” con tacchi e occhiali da maestrina, dicembre brilla di rosso natalizio, gennaio gioca con il candore delle lenzuola bianche. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Elena Maraga, la sexy maestra di OnlyFans lancia il calendario 2026: 12 mesi di libertà (e scandalo)

