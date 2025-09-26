elena guarducci sfiora il bronzo la coppa europa in macedonia

Pochi giorni fa, in Macedonia, si è svolta l’ultima tappa della Coppa Europa di judo, che ha visto sfidarsi sul tatami e migliori e le migliori judoka d’Europa. E tra loro c’era anche Elena Guarducci, che ha chiuso la competizione al quinto posto finale dopo esser stata in lotta per il podio. Nel corso della rassegna svoltasi a Skpopje, la judoka di Prato in forza all’Akiyama Settimo Torinese (che si allena con il Kyu Shin Ryu Prato) si era arrampicata a suon di vittorie sino all’ultimo atto della competizione, arrivando a lottare per una medaglia di bronzo. Alla fine però, si è dovuta arrendere alla rivale serba Natalija Prolica, al termine di un incontro combattuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

