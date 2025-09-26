Elbaman compie 20 anni e festeggia con 900 triatleti al via

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, all'Isola d'Elba, ritorna storica gara di triathlon su distanza ironman. Gare anche sulla mezza distanza e per i giovani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

elbaman compie 20 anni e festeggia con 900 triatleti al via

© Gazzetta.it - Elbaman compie 20 anni e festeggia con 900 triatleti al via

In questa notizia si parla di: elbaman - compie

elbaman compie 20 anniElbaman compie 20 anni e festeggia con 900 triatleti al via - Nel fine settimana, all'Isola d'Elba, ritorna Elbaman 2025, storica gara di triathlon su distanza ironman. Si legge su gazzetta.it

Lo Zafferano dell’Aquila Dop compie 20 anni: volano per il territorio, in cucina dai drink ai dolci - Tra saliscendi, curve, dolci monti e vette spesso innevate, il paesaggio aquilano cattura lo sguardo per l’armoniosa irregolarità dell’orizzonte, fatto di spigoli e declivi suggestivi. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Elbaman Compie 20 Anni