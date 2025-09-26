EFL Cup | Nottingham Everton e Aston Villa fuori ai sedicesimi ok le altre big
Londra (Regno Unito) 25 settembre 2025 - Il calcio internazionale non ferma quello inglese, in campo durante questa settimana per disputare i sedicesimi di finale di Coppa di Lega inglese. Quattro partite disputate la settimana scorsa, complici alcuni impegni europei per le protagoniste in campo e le restanti dodici disputate invece tra martedì e mercoledì. Eliminazioni a sorpresa per Aston Villa, Everton e Nottingham Forest. Passano il turno le big, alcune con qualche sofferenza di troppo. L'esito delle partite. I sedicesimi di EFL Cup cominciano il 16 settembre con quattro partite, necessarie soprattutto per le formazioni impegnate in Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nottingham - everton
