Efficientamento energetico | a nuovo padiglione di 7 piani dell' Airoldi e Muzzi

Leccotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati completati i lavori di efficientamento energetico, finanziati con il superbonus 110%, al padiglione “Bettini-Pazzini-Gerosa Crotta” degli istituti riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco. L’edificio, costruito nel 1960, si sviluppa per 5 piani fuori terra e due interrati ed ospita 90 posti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

efficientamento energetico nuovo padiglioneEfficientamento energetico: a nuovo padiglione di 7 piani dell'Airoldi e Muzzi - Il presidente Canali: "Più attenzione all'ambiente, ai consumi e al benessere dei nostri ospiti"

