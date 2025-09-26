Educazione digitale | il webinar di Poste Italiane

Lunedì 29 settembre è in programma il webinar gratuito “Intelligenza Artificiale senza segreti. Un viaggio tra conoscenza, aspetti pratici e prospettive future”. Durante la sessione, trasmessa in diretta alle 16:00, gli esperti dell’Artificial Intelligence Hub di Poste attraverso esempi pratici e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it