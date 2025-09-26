Educazione digitale | il webinar di Poste Italiane

Arezzonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 29 settembre è in programma il webinar gratuito “Intelligenza Artificiale senza segreti. Un viaggio tra conoscenza, aspetti pratici e prospettive future”. Durante la sessione, trasmessa in diretta alle 16:00, gli esperti dell’Artificial Intelligence Hub di Poste attraverso esempi pratici e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: educazione - digitale

Smartphone vietati alle superiori, Floridia (M5S): “Scorciatoia punitiva, serve vera educazione digitale”

Smartphone vietati alle scuole superiori, Floridia (M5S): “Scorciatoia punitiva, serve vera educazione digitale”

Smartphone vietati alle scuole superiori, Floridia (M5S): “Serve vera educazione digitale, così è solo una scorciatoia punitiva”

educazione digitale webinar posteDa Poste Italiane un webinar alla scoperta dell’Intelligenza Artificiale - Un viaggio tra conoscenza, aspetti pratici e prospettive future” che vedrà ospiti gli esperti dell’Artif ... Si legge su adnkronos.com

Poste,webinar educazione digitale genitori su minori in rete - Mercoledì 20 settembre verrà trasmesso in diretta il webinar promosso da Poste Italiane "I minori in rete: dallo sharenting alla consapevolezza digitale" nel corso del quale verranno illustrati rischi ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Educazione Digitale Webinar Poste