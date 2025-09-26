' Educare alla legalità e al lavoro dignitoso' un appuntamento rivolto alle scuole

Coltivare un'educazione alla legalità e alla valorizzazione del lavoro dignitoso. E' l'obiettivo dell'iniziativa, rivolta alle scuole del territorio, che la Cisl di Ferrara, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Ferrara e della Fondazione Falcone, ha organizzato per giovedì 2.

Presentazione dell'iniziativa "Educare alla Legalità e al lavoro dignitoso" - Venerdì 26 settembre 2025 alle 10:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione di "Educare alla Legalità e al lavoro dignitoso"