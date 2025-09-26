Edizioni BD & J-POP Manga a Treviso Comic Book Festival 2025

Dal 26 al 28 settembre torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della nona arte: Treviso Comic Book Festival! Tre giorni di festa durante i quali l’intera città celebrerà il fumetto con esposizioni, ospiti da tutto il mondo e tante case editrici, raccolte all’interno dell’immancabile mostra mercato nel Museo Nazionale Collezione Salce. Edizioni BD & J-POP Manga partecipano alla 22° edizione del Festival con un proprio stand dove saranno esposte tutte le ultime novità e si avvicenderanno in dedica cinque autori da non perdere! Per la prima volta a Treviso, incontrerà i lettori in fiera Marco Checchin con Questi muri, sorprendente opera d’esordio che affronta, con uno stile già molto maturo e personale, il tema non facile della fragilità dei rapporti familiari in un contesto disfunzionale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

