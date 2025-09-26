Edizioni BD & J-POP Manga a Treviso Comic Book Festival 2025

Dal 26 al 28 settembre torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della nona arte: Treviso Comic Book Festival! Tre giorni di festa durante i quali l’intera città celebrerà il fumetto con esposizioni, ospiti da tutto il mondo e tante case editrici, raccolte all’interno dell’immancabile mostra mercato nel Museo Nazionale Collezione Salce. Edizioni BD & J-POP Manga partecipano alla 22° edizione del Festival con un proprio stand dove saranno esposte tutte le ultime novità e si avvicenderanno in dedica cinque autori da non perdere! Per la prima volta a Treviso, incontrerà i lettori in fiera Marco Checchin con Questi muri, sorprendente opera d’esordio che affronta, con uno stile già molto maturo e personale, il tema non facile della fragilità dei rapporti familiari in un contesto disfunzionale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga a Treviso Comic Book Festival 2025

Il Manga di Slam Dunk compie 35 anni! era il 18 Settembre 1990 quando uscì in Giappone il primo capitolo del manga di Takehiko Inoue diventato un cult anche da noi grazie alla serie Anime e proposta in diverse edizioni manga.

