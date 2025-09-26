Edge of Tomorrow | il sequel con Tom Cruise potrebbe concretizzarsi nel 2026
Come ormai noto, le riprese di Deeper di Doug Liman, che avrebbe dovuto vedere protagonisti Tom Cruise e Ana de Armas, sono state recentemente rinviate ad agosto a causa di problemi di finanziamento. Tuttavia, sembra Cruise e Liman abbiano cambiato marcia e tutto sembra indicare che finalmente si occuperanno del sequel di Edge of Tomorrow, di cui si vocifera da tempo. L’ultima edizione di Production Weekly riporta infatti che per Edge of Tomorrow 2 si punta a iniziare le riprese alla fine del 2026, con Cruise ed Emily Blunt pronti a tornare. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
