Ecco la Blu Life del Bramante | domani via al campionato

Una serata in grande stile quella del Bramante che mercoledì scorso ha riunito ben 270 persone nel salone dell’Hotel Baia Flaminia per presentare le sue squadre, dalla serie B Interregionale all’Under 15. La formazione di punta del settore giovanile sarà l’Under 17 che partecipa al campionato di Eccellenza, mentre l’Under 19 e i più piccoli, che hanno due gruppi, faranno la Gold. "Siamo squadre tipicamente pesaresi, senza veri lunghi che qui non nascono - sorride Fabio Mancini, responsabile del settore giovanile - ma siamo molto orgogliosi del fatto che diversi ragazzi che hanno vestito la nostra maglia, poi hanno fatto strada nel basket". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
