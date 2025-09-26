ecco il teatro segreto di cagli per la giornata fai

Sarà il Teatro Segreto di Cagli il luogo da visitare nella “ Giornata FAI “ di domenica. E’ un esempio di manifesto culturale risorgimentale, alquanto raro nel panorama nazionale. Se molti teatri ottocenteschi italiani si distinguono per eleganza architettonica o ricchezza decorativa, rarissimi sono i casi in cui l’intero edificio diventa per l’appunto manifesto culturale e patriottico. Qui, infatti, architettura, pittura, scultura e parola si fondono in un complesso programma iconografico unitario, che fa del Teatro un autentico tempio laico della memoria e dell’educazione civile, di rilevanza che travalica i confini comunali e regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

