Ecco il Teatro segreto di Cagli per la Giornata Fai

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà il Teatro Segreto di Cagli il luogo da visitare nella “ Giornata FAI “ di domenica. E’ un esempio di manifesto culturale risorgimentale, alquanto raro nel panorama nazionale. Se molti teatri ottocenteschi italiani si distinguono per eleganza architettonica o ricchezza decorativa, rarissimi sono i casi in cui l’intero edificio diventa per l’appunto manifesto culturale e patriottico. Qui, infatti, architettura, pittura, scultura e parola si fondono in un complesso programma iconografico unitario, che fa del Teatro un autentico tempio laico della memoria e dell’educazione civile, di rilevanza che travalica i confini comunali e regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

