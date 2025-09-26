Ecco il nuovo treno Frecciarossa 1000 presentato a Termini – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Ferrovie dello Stato e Trenitalia hanno presentato il nuovo treno ad alta velocità Frecciarossa 1000, ecco le immagini del nuovo treno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
