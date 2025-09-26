ecco il mantello miracoloso di bernardino da feltre

Storia, cultura e radici religiose si intrecciano nel restauro del mantello miracoloso di Bernardino da Feltre (1439-1494) tornato a casa a San Casciano e per la prima volta visibile al pubblico nel monastero delle Clarisse. È lì che è stato presentato da suor Madre Maria Livia, dalla restauratrice Concita Vadalà, della storica dell’arte Mesi Bartoli e della vicesindaca Martina Frosali. Per l’occasione sono in programma due giorni di studi e celebrazioni, domani e domenica, intorno alla figura di Bernardino da Feltre e al tema del credito alle persone più fragili. Nel corso dell’iniziativa si terrà l’ostensione del mantello miracoloso in concomitanza con le Giornate del Patrimonio (Ehd). 🔗 Leggi su Lanazione.it

