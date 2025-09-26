Ecco chi è Mané il nuovo pupillo del Napoli
Mohamed Seick Mané è uno dei nomi emergenti del vivaio azzurro, destinato quasi sicuramente a farsi notare. Classe 2009, originario del Senegal, è arrivato a Napoli giovanissimo e oggi milita nella squadra Under 17 dei partenopei Gli inizi La carriera del giovane calciatore senegalese inizia a Napoli, più precisamente alla Pro Vives ad Afragola. Lui, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
