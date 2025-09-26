Eccidio delle Sodelle la commemorazione con l’Anpi locale
I Comuni e le sezioni Anpi di Santa Sofia e Galeata, insieme alla Cooperativa reduci combattenti e partigiani, il Gruppo alpini alto Bidente e il Consorzio forestale volontario alta valle del Bidente, Cgil, Spi Cgil e Coop Consumo del Popolo, ricordano oggi la strage delle Sodelle. Il 27 al 29 settembre del 1944. Infatti i militari tedeschi - dopo lo sfondamento della Linea gotica al passo dei Mandrioli e la successiva liberazione di San Piero in Bagno da parte delle truppe dell’VIII Armata inglese, che comprendeva anche il II corpo d’armata polacco del generale Anders, si stavano ritirando dalle colline ad est di Santa Sofia che fu poi liberata il 18 ottobre successivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
eccidio - sodelle
Sabato 27 settembre la cittadinanza è invitata a partecipare all'evento di commemorazione dell'eccidio delle Sodelle, quando 14 civili furono uccisi dai militari tedeschi nel 1944. L'inizio delle celebrazioni è in programma per le ore 11 presso il Monumento di C - facebook.com Vai su Facebook
