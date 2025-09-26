Eccellenze Italiane di Assotutela | i premi della XVIII edizione

Scoprire persone che danno lustro all’Italia: persone da ascoltare, raccontare e premiare, Eccellenze Italiane di Assotutela è un condivisione virtuosa di personalità. Imprenditori, artisti, personaggi dello spettacolo, inventori, professionisti e sportivi: tutti insieme per un premio che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Ospedale di Sassuolo nella top 100 delle eccellenze italiane

Money awards per celebrare le eccellenze italiane

Le Guide de L'Espresso: le eccellenze italiane si raccontano al mondo

eccellenze italiane assotutela premiRoma, tutto pronto per il XVIII “Premio Eccellenze Italiane” di Assotutela - Giunge alla sua 18ª edizione il Premio Eccellenze Italiane Assotutela, appuntamento di prestigio che celebra personalità, istituzioni e ... Si legge su sciscianonotizie.it

ASSOTUTELA ANTIMAFIA/ Roma: XVIII “Premio Eccellenze Italiane”. Un tributo al merito, alla legalità e all’impegno civile. Tutto questo per non dimenticare i giudici ... - di MARIO MEDORI/ Giunge alla sua 18esima edizione il “Premio Eccellenze Italiane Assotutela”, appuntamento di prestigio che celebra personalità, istituzioni e realtà distintesi per coraggio, dedizione ... Segnala altroquotidiano.it

