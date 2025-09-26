"È un momento in cui dobbiamo prestare attenzione perché finora gli avversari hanno sfruttato ogni errore e non siamo riusciti a sfruttare le occasioni". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, si volta indietro in vista della sfida di domenica contro l’Urbania. "Ci attende una gara tosta – spiega – e non potremo contare su Bambozzi, anche se è sulla via del recupero". Il presidente ricorda le sconfitte a Matelica e a Chiesanuova. "Non è stato sufficiente avere disputato ottime prestazioni, aver creato più di un’occasione ma non siamo riusciti a sfruttarle, sono convinto che avremmo quantomeno meritato il pareggio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "Montefano, serve molta attenzione»