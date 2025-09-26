eccellenza il real fq rinforza il centrocampo torna in bianconerazzurro il 2005 michelucci

In Eccellenza è partito molto bene il Real Forte dei Marmi Querceta di Matteo Verdi, allenatore emergente che si è subito calato benissimo nella per lui nuova categoria (da calciatore l’ha masticata e vinta, giocando anche in categorie superiori). Dopo aver fatto 4 punti nelle prime due giornate di campionato vincendo 1-0 a Sesto Fiorentino e poi pareggiando 1-1 contro il quotato San Giuliano a Marina di Pietrasanta, il Real FQ domenica è atteso dalla trasferta garfagnina a Castelnuovo. E avrà un rinforzo in più dal mercato. C’è stato infatti in settimana il gradito ritorno in casa Forte Querceta del centrocampista Filippo Michelucci, classe 2005 che torna al “Necchi-Balloni” dopo l’annata in Serie D disputata nella stagione 20232024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

