Eboli operazione della polizia municipale | parcheggiato abusivo denunciato e multato

La Polizia Municipale di Eboli ha denunciato un parcheggiatore abusivo in piazzale Lombardi, nel parcheggio dell’Asl, elevando una sanzione di 1000 euro. Nei suoi confronti è stato disposto anche un Daspo con verbale di allontanamento e inviata una segnalazione alla Questura. I controlliGli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: eboli - polizia

A Eboli si è svolta una riunione sul Codice della Strada con focus sulle biciclette elettriche. Polizia Municipale e amministratori hanno illustrato norme e buone pratiche per una mobilità sicura - facebook.com Vai su Facebook

Ascea: chiuso centro di accoglienza per gravi irregolarità. In azione Carabinieri e Polizia Municipale - Un’operazione congiunta dei Carabinieri della Stazione di Ascea e della polizia locale ha portato alla luce gravi violazioni all’interno di un centro di accoglienza per stranieri che ospitava circa ... Segnala infocilento.it

Eboli, operazione di controllo del territorio: «Bisogna far sentire la presenza dello Stato» - A Eboli, dopo furti e rapine, è stata effettuata dalle forze dell'ordine un'operazione di controllo del territorio. ilmattino.it scrive