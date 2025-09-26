ea sta per diventare privata grazie ad un accordo da 50 miliardi di dollari rivela un report

Electronic Arts, colosso dei videogiochi fondato nel 1982 e in borsa dal 1990, potrebbe presto dire addio al mercato azionario per diventare una società privata. Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, un gruppo di investitori guidato dalla società di private equity Silver Lake e dal fondo sovrano saudita Public Investment Fund sarebbe pronto a chiudere un accordo dal valore record di 50 miliardi di dollari. Questa cifra rivelata dal report, che supera l’attuale capitalizzazione di mercato di EA (circa 43 miliardi), renderebbe l’operazione il più grande leveraged buyout mai realizzato, battendo acquisizioni storiche come quella di RJR Nabisco o TXU Energy. 🔗 Leggi su Game-experience.it

