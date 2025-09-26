EA Sports FC 26 è ora disponibile Electronic Arts pubblica il trailer di lancio

Electronic Arts ha lanciato ufficialmente EA Sports FC 26, il nuovo capitolo del suo celebre simulatore calcistico, disponibile su console, PC e dispositivi mobili. Contestualmente è arrivato anche l’aggiornamento di EA Sports FC Mobile 26, pensato per offrire un’esperienza più autentica e accessibile ovunque ci si trovi. Un annuncio accompagnato dal trailer di lancio, che celebra lo slogan della serie: il calcio come passione condivisa dai fan. Secondo Nick Wlodyka, senior vice president di EA Sports FC, questa edizione punta a mettere i giocatori al centro, integrando i back della community per rendere l’esperienza più realistica, dinamica e coinvolgente. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - EA Sports FC 26 è ora disponibile, Electronic Arts pubblica il trailer di lancio

In questa notizia si parla di: sports - disponibile

SBC Pedri FUTTIES disponibile ora su EA Sports FC 25!

EA SPORTS FC 26 – DISPONIBILE ORA! Da oggi trovi EA Sports FC 26 – Versione Italiana nei nostri punti vendita e online su https://store.naginformatica.com/ Prezzi esclusivi e scontati solo da NAG Informatica! Non perdere l’occasione di vivere i - facebook.com Vai su Facebook

F1 25 EA Sports: disponibile la nuova patch v1.12 con IA migliorata - X Vai su X

Electronic Arts ha annunciato che EA Sports FC 26 è disponibile ora - EA Sports FC 26 è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 1 e 2, ma anche su mobile con un aggiornamento. Come scrive multiplayer.it

EA Sports FC 26: ecco quando potrai iniziare a giocare - EA Sports FC 26 uscirà il 25 o il 26 settembre, a seconda della piattaforma. Riporta icrewplay.com