EA FC 26 Evoluzione Pressione Inesauribile Elenco Giocatori Ed Obiettivi

L' evoluzione Pressione Inesauribile è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 10 Ottobre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Pressione Inesauribile.

