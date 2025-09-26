EA FC 26 Evoluzione Connessione Completa Lista Giocatori Ed Obiettivi
L’ evoluzione Connessione Completa è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 10 Ottobre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Connessione Completa. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
In questa notizia si parla di: evoluzione - connessione
FC 26 Evoluzione “Connessione Completa”: Il Tuo Centrocampo Box-to-Box! (Complete Connection)
