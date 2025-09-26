È un insulto Vittorio Sgarbi rifiuta la decisione della figlia Evelina
Vittorio Sgarbi risponde duramente alla decisione della figlia Evelina di chiedere la nomina di un amministratore di sostegno. Per il critico d’arte e politico, si tratta di un gesto che lo ferisce profondamente: “È la misura esatta di come mia figlia interpreta i rapporti personali. È un’offesa”, ha dichiarato al Corriere della Sera. Sgarbi, 72 anni, aveva attraversato mesi complessi dopo un ricovero al Policlinico Gemelli per una forte depressione. Oggi però rivendica un miglioramento, sia sul piano fisico che psicologico: “Il treno si è rimesso in moto, anche se la voce è flebile. Ho ritrovato appetito e desiderio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: insulto - vittorio
L’ultimo insulto alla logica nel trasferimento del Leoncavallo: sfrattare i gatti per mettere quattro comunisti. Il commento del direttore Vittorio Feltri #VittorioFeltri #Leoncavallo #gatti - facebook.com Vai su Facebook
"Insulto all'identità", #Feltri a valanga sulla bandiera della #Palestina sul #Campidoglio - X Vai su X
Insultò una docente. Cade la diffamazione per Sgarbi: fu ingiuria - Insegnante declina l’invito di Vittorio Sgarbi a visitare una mostra sul Rinascimento, curata dal critico d’arte, e viene insultata, insieme a tutta la categoria. Scrive ilrestodelcarlino.it
Vittorio Sgarbi alla Camera: «Ho il cancro, posso togliere la mascherina?». Bagarre in aula VIDEO - Continua la battaglia personale di Vittorio Sgarbi contro le mascherine. Riporta leggo.it