È un insulto Vittorio Sgarbi rifiuta la decisione della figlia Evelina

Vittorio Sgarbi risponde duramente alla decisione della figlia Evelina di chiedere la nomina di un amministratore di sostegno. Per il critico d’arte e politico, si tratta di un gesto che lo ferisce profondamente: “È la misura esatta di come mia figlia interpreta i rapporti personali. È un’offesa”, ha dichiarato al Corriere della Sera. Sgarbi, 72 anni, aveva attraversato mesi complessi dopo un ricovero al Policlinico Gemelli per una forte depressione. Oggi però rivendica un miglioramento, sia sul piano fisico che psicologico: “Il treno si è rimesso in moto, anche se la voce è flebile. Ho ritrovato appetito e desiderio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

