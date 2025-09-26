È ufficiale | il Trentino ospiterà i Super Mondiali di ciclismo nel 2031
Il verdetto è arrivato da Kigali, in Ruanda: i Super Mondiali di Ciclismo 2031 si svolgeranno in Trentino. L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) ha ufficializzato l’assegnazione durante il congresso annuale, premiando la candidatura della Provincia autonoma di Trento. Una vittoria che porta il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
