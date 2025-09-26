È ufficiale | il presunto jihadista andrà in carcere di massima sicurezza a Sassari

Triesteprima.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ora è ufficiale, il presunto terrorista jihadista Usama Usama sarà trasferito dal Coroneo al carcere di massima sicurezza Giovanni Bacchiddu a Sassari. Il Tribunale del riesame, dopo l'udienza di ieri, giovedì 25 settembre, si era riservato e poco fa ha pronunciato la sua decisione. Il collegio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

