È Tutta Vita Sempre | il nuovo album di Olly un inno a vivere davvero

La positività tossica è uno dei grandi mali del nostro tempo: deve andare tutto bene e, se così non fosse, abbattersi non è contemplato. E se il buon Gigi D’Alessio cantava “Non mollare mai”, Olly ci dice che ogni tanto possiamo anche mollare, perché è “Tutta Vita (Sempre)”. In questa versione deluxe, con ben sette tracce in più (compresa Balorda Nostalgia, la canzone vincitrice di Sanremo 2025 ), il nostro Federico Olivieri è decisamente più maturo e consapevole, e ci regala una raffinata composizione musicale, unita a testi che vogliono scavare nel profondo. Olly torna con “Tutta Vita (Sempre)”: l’inno a vivere davvero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

