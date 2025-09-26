E se L’Orèal acquisisse Armani Beauty?
Lo sapevamo già dall’apertura del testamento: Re Giorgio aveva stabilito che ci sarebbe stata la possibilità per alcuni gruppi, tra cui L’Oréal, di acquisire alcune quote di Armani Beauty. Il colosso del beauty è infatti tra i tre offerenti preferiti nominati nel testamento. C’è infatti la possibilità che possa acquisire una partecipazione del 15% nella sua maison di moda. Si tratta di una quota che dovrà essere ceduta entro 18 mesi. E se L’Oréal acquisisse una parte di Armani Beauty?. In ogni caso, L’Orèal sarebbe interessato alla sola acquisizione di quote, almeno per quanto riguarda la divisione beauty. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
