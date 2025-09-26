«E se ci scappa il morto?». «E se quelli della Flotilla non si accontenteranno del risultato politico, della vittoria mediatica puntando su Cipro ma faranno rotta su Gaza noi che dovremmo fare? Mandare le nostre navi a far la guerra ad Israele?». Domande. Tante. Nel salone principale di Palazzo Madama il ministro Luca Ciriani ne infila una dietro l'altra. Trasmette l'aria tesa che si respira nel governo. Guido Crosetto alla Camera ha fatto appello all'opposizione usando toni molto disponibili al punto che il vicesegretario del Pd, Beppe Provenzano, ha commentato tra il serio e il faceto: «Sembrava il ministro di un altro governo, di un altro partito». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "E se dovesse scapparci il morto?". Quell'invito ai dem ad abbassare i toni