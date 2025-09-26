È nata come l’hanno chiamata Heather Parisi di nuovo nonna | la figlia Rebecca mamma

La famiglia di Heather Parisi si è arricchita di una nuova e luminosa presenza. A Roma, il 22 settembre 2025, è nata Sole, la prima figlia della primogenita della showgirl, venuta al mondo presso la Casa di Cura Santa Famiglia, nel cuore del quartiere Prati. La notizia ha suscitato grande gioia tra parenti e amici, trasformandosi ben presto in un piccolo evento anche sui social. Classe 1994 e dentista specializzata in ortodonzia, ha voluto condividere la sua felicità con i suoi follower pubblicando alcuni scatti tenerissimi e un messaggio pieno di emozione: “Il nostro Sole, 22.09.2025”. La giovane mamma ha anche espresso gratitudine nei confronti del personale sanitario che l’ha seguita durante tutto il percorso: “Grazie a voi che avete reso tutto magico e mi avete fatto sentire dalla prima ecografia al primo vagito sicura e protetta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it