È morto Sergio Zaninelli docente ed ex rettore della Cattolica
Si è spento a 96 anni, nella sua casa di Milano, Sergio Zaninelli. Studioso, docente e rettore della Cattolica dal 1998 al 2002, Zaninelli era molto conosciuto negli ambienti accademici. “Con affetto e profonda gratitudine, intera famiglia dell'Università Cattolica ne ricorda l'esemplare servizio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Università Cattolica: Cafaro ricorda l’ex rettore Sergio Zaninelli. “È stato un grande maestro” - Docente di Storia economica fu rettore dell’Università Cattolica dal 1998 al 2002. Si legge su agensir.it
Addio a Sergio Zaninelli, studioso del movimento sociale cattolico ed ex rettore della Cattolica - Ma nella sua lunga carriera da accademico era stato a capo della facoltà di Economia per tre mandati, per ... msn.com scrive