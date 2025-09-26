È morto Sergio Zaninelli docente ed ex rettore della Cattolica

Si è spento a 96 anni, nella sua casa di Milano, Sergio Zaninelli. Studioso, docente e rettore della Cattolica dal 1998 al 2002, Zaninelli era molto conosciuto negli ambienti accademici. “Con affetto e profonda gratitudine, intera famiglia dell'Università Cattolica ne ricorda l'esemplare servizio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

