E' morto Pasquale Pistorio | portò la StMicroelectronics tra i leader mondiali dei semiconduttori

E' morto, a 89 anni, Pasquale Pistorio, ingegnere visionario che ha trasformato la Sgs-Thompson in StMicroelectronics facendola diventare una delle aziende leader del settore della microelettronica nel mondo. Nato ad Agira, in provincia di Enna, laureato in ingegneria elettronica al Politecnico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

E' morto Pasquale Pistorio, l'ingegnere visionario dell'Etna Valley - Thompson in StMicroelectronics facendola diventare una delle aziende leader del settore della microelettronica nel mondo ... Lo riporta rainews.it

Da Motorola all’Etna Valley fino all’ascesa di STMicroelectronics: morto Pasquale Pistorio, l’ingegnere aveva 89 anni - Vicepresidente di Confindustria, consigliere di amministrazione in aziende come Fiat, Telecom Italia, Atos e Brembo, e per un breve periodo presidente ... affaritaliani.it scrive