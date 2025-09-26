E' morto Pasquale Pistorio | portò la StMicroelectronics tra i leader mondiali dei semiconduttori

E' morto, a 89 anni, Pasquale Pistorio, ingegnere visionario che ha trasformato la Sgs-Thompson in StMicroelectronics facendola diventare una delle aziende leader del settore della microelettronica nel mondo. Nato ad Agira, in provincia di Enna, laureato in ingegneria elettronica al Politecnico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

