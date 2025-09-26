È morto Pasquale Pistorio padre della microelettronica italiana
Si è spento questa mattina a Milano, all’età di 88 anni, Pasquale Pistorio, figura chiave dell’industria tecnologica italiana e internazionale. Ingegnere, visionario e uomo d’impresa, è stato l’artefice della crescita di STMicroelectronics, una delle realtà più importanti del settore della microelettronica a livello globale. La sua è una storia di talento, determinazione e impegno, iniziata in Sicilia e culminata nelle grandi borse mondiali. Dalle vendite alla leadership globale. Nato ad Agira, in Sicilia, nel 1936, Pistorio si laurea in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Torino nel 1963. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
