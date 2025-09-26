È morto Pasquale Pistorio padre della microelettronica italiana

Ilgiornale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento questa mattina a Milano, all’età di 88 anni, Pasquale Pistorio, figura chiave dell’industria tecnologica italiana e internazionale. Ingegnere, visionario e uomo d’impresa, è stato l’artefice della crescita di STMicroelectronics, una delle realtà più importanti del settore della microelettronica a livello globale. La sua è una storia di talento, determinazione e impegno, iniziata in Sicilia e culminata nelle grandi borse mondiali. Dalle vendite alla leadership globale. Nato ad Agira, in Sicilia, nel 1936, Pistorio si laurea in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Torino nel 1963. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

200 morto pasquale pistorio padre della microelettronica italiana

© Ilgiornale.it - È morto Pasquale Pistorio, padre della microelettronica italiana

In questa notizia si parla di: morto - pasquale

Romagnolo a lutto, è morto il meccanico Pasquale Taormina: "Se ne va il maestro delle turbine"

Incidente sulla Casilina, si chiamava Pasquale Gaglione il motociclista morto

Morto in un drammatico incidente sulla Casilina, fissata la data dei funerali di Pasquale Gaglione

200 morto pasquale pistorio&#200; morto Pasquale Pistorio, padre della microelettronica italiana - Gli inizi come venditore alla guida di STMicroelectronics: una vita all'insegna dell'innovazione e della responsabilità sociale ... Come scrive msn.com

200 morto pasquale pistorio&#200; morto Pasquale Pistorio, l'ingegnere padre della Etna Valley - Si è laureato nel 1963 in Ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Torino. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Pasquale Pistorio