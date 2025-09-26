È morto Pasquale Pistorio l' ingegnere visionario che trasformò la Sgs-Thompson in StMicroelectronics

Si è spento a 89 anni Pasquale Pistorio, ingegnere noto per aver ‘trasformato’ la Sgs-Thompson in StMicroelectronics facendola diventare una delle aziende leader del settore della microelettronica nel mondo. Nato ad Agira, in provincia di Enna, laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Da Motorola all’Etna Valley fino all’ascesa di STMicroelectronics: morto Pasquale Pistorio, l’ingegnere aveva 89 anni - Vicepresidente di Confindustria, consigliere di amministrazione in aziende come Fiat, Telecom Italia, Atos e Brembo, e per un breve periodo presidente ... Secondo affaritaliani.it