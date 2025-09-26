È morto il professor Sergio Zaninelli | fu studioso docente e rettore

Bresciatoday.it | 26 set 2025

Sergio Zaninelli è morto a 96 anni nella sua casa di Milano: studioso, docente e anche rettore della Cattolica (dal 1998 al 2002), era conosciutissimo nel mondo accademico e sindacale, anche a Brescia. "Con affetto e profonda gratitudine, intera famiglia dell'Università Cattolica ne ricorda. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

