È morto il cantante Christian Gaetano Rossi l’ex marito di Dora Moroni

È morto Christian, al secolo Cristiano Gaetano Rossi, all’età di 78 anni. Nato a Palermo nel 1947, era conosciuto come “il cantante del Papa” per aver avuto l’onore di esibirsi davanti a  Giovanni Paolo II  a Castelgandolfo. Un episodio che aveva segnato la sua  carriera  e che amava ricordare, raccontando come il Pontefice avesse intonato con lui celebri brani della  tradizione popolare italiana, in un incontro rimasto incancellabile soprattutto per lui. La notizia è stata data dalla famiglia. Christian è stato anche marito della cantante e showgirl Dora Moroni da cui ha avuto un figlio, Alfredo, e da cui si separerà nel 1997, prima di tornare assieme, artisticamente, a metà degli anni 2000. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

