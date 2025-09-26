È morto il 21enne Billy Vigar tragedia in Inghilterra durante una partita | mondo del calcio in lutto
È morto il 21enne Billy Vigar, tragedia in Inghilterra: mondo del calcio in lutto per la prematura scomparsa dell’ex giocatore dell’Arsenal Una tragedia scuote il calcio inglese. Billy Vigar, ex attaccante delle giovanili dell’Arsenal, è morto a soli 21 anni in seguito a un terribile incidente di gioco. Il giovane calciatore, attualmente in forza al Chichester . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il calcio inglese piange la morte del 21enne Billy Vigar, ex Arsenal: era in coma farmacologico dopo aver subito una lesione cerebrale in campo - X Vai su X
Billy Vigar morto a 21 anni dopo un incidente in campo: la sua generosità gli è costata la vita - Billy Vigar, ex talento dell'Arsenal, è morto a 21 anni dopo un grave trauma cranico riportato in campo durante una partita con il Chichester City ...
Dramma nel calcio inglese: chi era Billy Vigar, l'ex Arsenal morto a 21 anni - L'attaccante ha battuto la testa contro un muro di cemento per provare a mantenere la palla in campo.