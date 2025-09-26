È morto il 21enne Billy Vigar tragedia in Inghilterra durante una partita | mondo del calcio in lutto

Calcionews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto il 21enne Billy Vigar, tragedia in Inghilterra: mondo del calcio in lutto per la prematura scomparsa dell’ex giocatore dell’Arsenal Una tragedia scuote il calcio inglese. Billy Vigar, ex attaccante delle giovanili dell’Arsenal, è morto a soli 21 anni in seguito a un terribile incidente di gioco. Il giovane calciatore, attualmente in forza al Chichester . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

200 morto il 21enne billy vigar tragedia in inghilterra durante una partita mondo del calcio in lutto

© Calcionews24.com - È morto il 21enne Billy Vigar, tragedia in Inghilterra durante una partita: mondo del calcio in lutto

In questa notizia si parla di: morto - 21enne

Ucraina, morto un altro italiano al fronte: ucciso da un missile il 21enne Artiom Naliato

Precipita durante un'escursione, morto 21enne nel Cuneese

Va a trovare la nonna poi scompare: il 21enne scomparso è morto

200 morto 21enne billyBilly Vigar morto a 21 anni dopo un incidente in campo: la sua generosità gli è costata la vita - Billy Vigar, ex talento dell’Arsenal, è morto a 21 anni dopo un grave trauma cranico riportato in campo durante una partita con il Chichester City ... Come scrive fanpage.it

Dramma nel calcio inglese: chi era Billy Vigar, l'ex Arsenal morto a 21 anni - L'attaccante ha battuto la testa contro un muro di cemento per provare a mantenere la palla in campo. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto 21enne Billy